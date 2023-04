Ilsi gioca tutto a San Siro per rimontare il 2-0 in favore dell'subito in casa nell'andata dei quarti di Champions League., tecnico dei portoghesi, presenta la gara in conferenza stampa.- "Sul fatto di segnare tanti gol. Abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l'Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la gara, penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le emozioni".- "Credo che un gol all'inizio cambierebbe molte cose. Per questo ci dispiace se ripensiamo alle grandi occasioni che abbiamo mancato nel secondo tempo della partita della scorsa settimana. Segnare subito sarebbe meglio, ma anche farlo più avanti nel corso della partita ci darebbe la possibilità di rimontare. Dovremo attaccare, questo è sicuro".- "Io credo che abbia avuto un impatto positivo. Il problema non è il riposo, ma il fatto che alcuni giocatori siano andati in nazionale e non abbiano giocato dopo aver viaggiato tanto. È complicato tenere la forma e tenere il ritmo per questi giocatori, alcuni perdono il buon momento. Ora sta a loro dimostrare quello che valgono, non vogliamo scuse perché abbiamo una squadra molto ambiziosa. La scorsa settimana non abbiamo giocato una bella partita, ma abbiamo comunque avuto la possibilità di segnare e la gara è stata decisa dagli episodi. Se guardo alla nostra squadra nei nostri giorni migliori, penso che abbiamo grandi possibilità".- "Sì, ovviamente. L'ho già detto, credo sempre nella mia squadra. È una situazione difficile, non è 50-50 e loro hanno un budget doppio rispetto al nostro, però è una partita: ci giochiamo tutto in 90 minuti e possiamo farcela".- "È difficile, però siamo quasi a maggio e siamo ancora in Champions. Dobbiamo essere realisti, ammettere che quanto fatto finora è stato fantastico e che ora il calcio funziona così: abbiamo perso un po' l'inerzia della stagione ed è una cosa inattesa, ma dobbiamo guardare avanti e accettarlo, puntando sul fatto di essere in grado di ribaltare il risultato".- "Io guardo alla nostra stagione: se giochi così tante partite di alto livello contro ottime squadre, vuol dire che vali qualcosa. Guardate le statistiche, anche quelle dell'andata: non era un 2-0 lampante per loro, abbiamo avuto tante occasioni e un valore alto di expected goals. Dobbiamo avere fiducia, considerata la stagione e considerato il fatto che è difficile, ma possibile".