Inter-Benfica è una partita doppiamente importante non solo per il passaggio del turno, ma anche in vista della semifinale che vedrà la vincente di questo confronto affrontare il Milan. E in casa nerazzurra l'attenzione è alta per 4 giocatori che si avvicinano a questa partita sì con il vantaggio per 2-0 conquistato, ma anche con la scure della diffida che pende sopra le loro teste e che, in caso di cartellino giallo, porterebbero al turno di squalifica nella gara di andata delle semifinali di Champions League.



Di chi stiamo parlando? Del difensore centrale Alessandro Bastoni, del terzino sinistro Federico Dimarco e, soprattutto della coppia d'attacco composta dall'argentino Lautaro Martinez e dal bosniaco Edin Dzeko, la coppia titolare schierata da Simone Inzaghi in tutti i big match stagionali.