Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione su Eriksen.



“Deve crescere tanto per determinare, non basta quello che sta facendo. La mezzala di Conte deve fare box to box, Eriksen non è la mezzala giusta. Con la difesa a 3 il trequartista è l’unica strada. I tempi di gioco li ha, è meno intenso di quello che chiede Conte. Brozovic manca molto, o Eriksen diventa più intenso e si mette in testa che deve buttarsi anche dentro o altrimenti fatica nel nostro campionato. L’Inter se mantiene questo sistema di gioco doveva migliorare sugli esterni, Hakimi è velocissimo e ha qualità tecniche”.