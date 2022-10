Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito al centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu.



"Io mi fido molto di quello che mi dice Riccardo Ferri, che ora è dentro. E lui mi dice che quello con più temperamento anche in fase difensiva è proprio Calhanoglu. Io ci penserei molto prima di levarlo da lì in queste tre partite perché sono decisive per il futuro"