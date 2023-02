L’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha parlato del prossimo derby di Milano a Sky Sport: “L’Inter parte favorita, ma non deve sottovalutare il Milan. Meglio dimenticare ciò che è successo in Supercoppa. Su Skriniar dico che sarà importante vedere come giocherà. Non ho dubbi sulla sua professionalità, ma attenzione all’aspetto emotivo che potrebbe condizionarlo”.