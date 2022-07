Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha manifestato solidarietà alla protesta della Curva Nord, preoccupata per la possibile cessione di Milan Skriniar.



"Mi sembra che vada tutto bene, anche se ora è importantissimo proteggere Milan Skriniar. Con lui siamo tra le favorite della Serie A, ma in caso di addio servirebbero due difensori e il problema è proprio trovare sostituti alla sua altezza. Non è per niente facile".



Quindi concorda con lo striscione di protesta della Curva Nord: "non si tocca"?

"Sì, credo sia una protesta normale e condivisibile. Anche io, da tifoso, sono preoccupato che Skriniar possa andare al Paris Saint-Germain".



E se servisse comunque il sacrificio di un titolare, c'è un giocatore a cui rinuncerebbe con meno timore?

"Se parliamo di cifre così alte, significa che vanno considerati calciatori come Bastoni, Nicolò Barella o Lautaro Martinez. Quindi, assolutamente no! Sarebbe ancora peggio, andrei a protestare anche io sotto la sede (ride, ndr)!".