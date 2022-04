L’Inter è alla ricerca di un centrocampista molto forte e molto giovane. Uno che all’occorrenza potrebbe svolgere sia il ruolo di vice Brozovic che prendersi carico di altre mansioni. Un jolly da mettere a disposizione di Simone Inzaghi e a tal proposito osservatori nerazzurri hanno lasciato sulle scrivanie di viale della Liberazione una scheda a dir poco interessante.



PRIMO SONDAGGIO - Il nome che entra di prepotenza tra gli “osservati” dell’Inter è quello di Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus. Cambio di passo, visione di gioco e abilità nel gioco aereo, questo ragazzo del 2001 ha tante qualità che hanno colpito e per questo motivo qualche sondaggio con Raiola c’è già stato. Prime chiacchiere, ma il profilo corrisponde a quelli tracciati: Khéphren Thuram per adesso è per l’Inter ancora un’idea, ma molto affascinante.