Come riferito da Opta, domani in campo per l'Inter ci sarà ancora Borja Valero, che segnò nel match di campionato contro la Fiorentina al Franchi (sfida finita 1-1 con il pareggio nel recupero di Vlahovic). Il centrocampista spagnolo ha vestito la maglia della viola prima del suo passaggio all'Inter: con la Fiorentina ha giocato 212 partite e realizzato 17 reti (in tutte le competizioni).