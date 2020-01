Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Inter Tv nell'immediata vigilia della sfida con il Cagliari: "Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Loro vorranno fare meglio, ma noi vogliamo migliorarci. Speriamo che finisca almeno come l'altra volta. Per noi è una cosa molto buona il fatto che non segnino soltanto gli attaccanti. I nuovi acquisti? Sono giocatori di grande esperienza, hanno giocato partite molto importanti durante le loro carriere".