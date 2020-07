Inter-Brescia viene presentata come la sfida tra Barella e Tonali dalla Gazzetta dello Sport: compagni in Nazionale e rivali a centrocampo oggi a San Siro, che sogna di verderli insieme con la maglia nerazzurra. Per il play di Cellino questa può essere ultima volta a Milano da avversario. L'Inter ha in tasca un assegno da 30 milioni più 5 di bonus e aspetta di trattare con il presidente del Brescia, che per adesso ne vuole 50.