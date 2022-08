A cinque giorni dall'esordio in campionato, l'Inter è alle prese con la situazione di Marcelo Brozovic: è a rischio per la sfida di sabato con il Lecce. Il centrocampista croato si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro: il problema è sorto nella seduta venerdì scorso ed è stato generato da una botta subita nell'allenamento congiunto con la Pergolettese di due giorni prima.



CAUTELA - Brozovic, che ha già saltato l'amichevole con il Villarreal, lavorerà a parte per tre giorni e salterà anche il test di mercoledì con il Sant'Angelo. Si attenderà poi venerdì, vigilia della partita con il Lecce, per decidere sulla convocazione: saranno valutati i progressi di Brozo e c'è ottimismo di recuperarlo, ma si procederà con massima cautela con l'obiettivo di non rischiare un guaio più serio, visto anche il derby con il Milan in programma il 3 settembre.