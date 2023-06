Ultime ore in nerazzurro per Marcelo Brozovic. Tra oggi e domani infatti l'Inter e l'Al-Nassr chiuderanno la trattativa per il passaggio del centrocampista in Arabia per circa 23 milioni di euro e uno stipendio di 20 milioni a stagione.



L'INDIZIO - Il croato nel mentre ha postato una foto del figlio Rafael ad Appiano Gentile, con la maglia nerazzurra, sotto la quale il tennista Fabio Fognini, grande tifoso dell'Inter, ha scritto un messaggio chiarissimo: "Resta". "Rafi (il figlio, ndr) è pronto a firmare", ha risposto Brozovic. Ormai alle battute finali.