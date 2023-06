È il protagonista di questo periodo nel mercato, e lo sa. È Marceloche, al solito molto attivo sui social, ora li sta usando per lanciareche intanto cerca di venderlo. Con gli arabi la trattativa pare essersi arenata proprio sulla volontà del croato di non trasferirsi in un campionato minore, mentre alla finestra resta ilche permetterebbe al centrocampista di restare competitivo per i massivi trofei.Dopo le storie Ig di ieri, Brozovic ha postato unacon la maglia nerazzurra e due cuori, attirandosi l'amore e idei tifosi nerazzurri che lo pregano di '' e di "".