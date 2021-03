Lo scambio Brozovic-Paredes sembrava ormai destinato ad andare in porto, ma l'operazione è saltata a causa delle alte richieste dell'entourage del calciatore croato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



"Per la verità, almeno una cessione era stata di fatto definita: quella di Brozovic al Psg, in cambio di Paredes. Erano gli sgoccioli del mercato estivo, ma tutto si arenò per le eccessive richieste degli agenti del centrocampista croato. Beh, ci sono voluti un paio di mesi, ma “Epic” è tornato ad essere il faro della manovra nerazzurra, ritrovando il feeling con Conte e anche l’etichetta di insostituibile".