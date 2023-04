Basta una prestazione di grande livello per riscattare una stagione da dimenticare?che in casa delè tornato a dominare. Il “sacerdote del centrocampo”, come veniva soprannominato dall’opinionista Lele, è stato tra i migliori nella vittoria nerazzurra nell’andata dei quarti di finale di Champions League, proprio nel momento in cui arrivano notizie positive sul recupero del ‘rivale’. Per Inzaghi una bella gatta da pelare per le ultime, decisive, gare della stagione.- Il croato è stato protagonista del Match Day Programme, in cui ha, ma è stato sul tavolo anche dell’incontro tra Pieroe Mateu, il d.s.e il capo dell’area sportiva del. “Cosa mi ha aiutato nella mia carriera? Personalità e sacrificio. E poi sono un po’ matto. E Milano è una città a cui sono legato”, ha detto. Città che però potrebbe presto salutare.- Nato, ma non concretizzatosi, a gennaio, l’affare potrebbe essere riproposto in estate ma è di difficile realizzazione. I giocatori non vedrebbero certo di cattivo occhio un trasferimento maL’ivoriano è da un anno in maglia blaugrana e sta vivendo una stagione di alti e bassi, dopo essere arrivato aIl croato invece non è più il totem del gioco dell’Inter e porterebbe nelle casse interiste una ricca plusvalenza dopo che il costo del suo cartellino si è ormai ammortizzato. I due giocatori hanno valutazioni (intorno ai) e stipendi (simili e l’ex Milan è un pupillo di Ausilio fin dai tempi dell’Atalanta. Il suo agenteperò ha sempre escluso che un affare del genere possa mai concretizzarsi e ha chiuso le porte: potrebbe riaprirle per l’estate?