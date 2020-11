La mediana dell'Inter ha lacune evidenti e la Gazzetta dello Sport spiega come De Paul, calciatore dell'Udinese a lungo inseguito dai nerazzurri nell'era Spalletti, avrebbe fatto comodo anche a Conte.



“Kanté a parte, era palese che in mediana l’Inter avesse bisogno di qualità dinamica, corsa e piedi buoni, perché il lunatico Brozovic non basta e l’innesto di Eriksen è fallito. Un De Paul sarebbe caviale”.