Chesia un tipo fatto a modo suo lo si sa e, anche per questo, i tifosihanno imparato a conoscerlo e amarlo. Ci si aspettava meno invece il dietrofront di queste ore nellaEra tutto fatto:, il giocatore però si è tirato indietro, per ora. Aveva aperto all’avventura araba, aveva fatto trapelare soddisfazione per l’ma poi ha presentato una nuova richiesta.- Perché il cambio di rotta? Cosa vuole ottenere il croato?e ha rimodulato un contratto che pareva già pronto a essere firmato.Brozo infatti pensa di essere ancora un centrocampista di livello europeo e, tra due anni, vorrebbe magari tornare dalla porta principale a giocarsi i trofei più importanti.L’Al Nassr ha incassato il colpo ma non si è ancora tirato indietro. Il centrocampista però strizza l’occhio al. È lì che preferirebbe andare maE quelle di cui si vocifera sono ben lontane dai 23 milioni. Secondo Mundo Deportivo,mentre al giocatore potrebbe essere offerto un contratto a salire con un ingaggio di 7 milioni al primo anno fino ai 9 del terzo.- Il tempo stringe e la cessione di Brozovic è diventata necessaria per sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri. C’èalla finestra ma l’intreccio sembra potersi allargare. Proprio un giocatore del Barcellona infatti potrebbe complicare la buona riuscita della trattativa tra Inter e Al Nassr., 26enne centrocampista dei catalani, con un contratto che scade nel 2026. Come prassi nella Saudi League, non è dato sapere la squadra che sta seguendo il giocatore e se si tratta dello stesso Al Nassr. Certo è che, dovessero essere loro a incassare il no del croato e prendere l’ex Milan,Dovesse essere invece un altro club a prenderlo, potrebbe fornire i fondi al Barcellona per buttarsi sul croato. Per ora però a Kessie non è arrivata ancora alcuna offerta. Il centrocampista vuole proseguire col Barcellona e penserebbe a una partenza solo se il club gli comunicasse di non puntare su di lui.ma un’offerta da capogiro che, secondo la testata catalana è in arrivo nei prossimi giorni, lo farebbe di certo titubare e sarebbe valutata. Certo è che Kessie non vuole tornare in Italia, dove molto probabilmente non giocherà più neanche Brozovic. Il croato pensa, riflette e poi farà sapere le sue volontà. Da lui dipendono i mercati di ben 3 squadre.