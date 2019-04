L'Inter non farà a meno di Marcelo Brozovic nel corso della gara di sabato sera a San Siro contro la Juventus. Il centrocampista croato ha saltato per infortunio sia la gara contro il Frosinone che quella contro la Roma e si è allenato anche oggi a parte seguendo un programma personalizzato ad Appiano Gentile.



Il percorso di recupero dalla distrazione ai flessori della coscia destra procede però al meglio e, secondo la Gazzetta dello Sport, Brozovic fra oggi e domani rientrerà in gruppo per allenarsi insieme ai compagni ed essere a disposizione di Spalletti per sabato sera.