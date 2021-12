Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Triestina, Christian Bucchi, ha parlato di Davide Frattesi, calciatore nel mirino dell'Inter che ha avuto modo di allenare.



“Ci ho lavorato tanto e l’ho voluto fortemente a Empoli. Davide ha una frequenza e un’intensità fuori dal normale. E poi è un giocatore molto sicuro di sé, caratteristica che hanno i grandi giocatori. Se somiglia a Barella? Sì, esatto. Anche se Barella non ha mai giocato in un centrocampo a due. Ma sta dimostrando di avere tanta qualità, non solo sostanza. Nel calcio si mettono troppe etichette e anche Davide è la dimostrazione di come stia evolvendo il gioco”.