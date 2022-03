L'Inter corre veloce verso il big match di domenica sera con la Juventus. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Inzaghi si ritrova contro i bianconeri in una sfida che è quasi da dentro o fuori per la lotta scudetto. Terzi in campionato a -6 dal Milan capolista, i nerazzurri devono dare una sterzata dopo gli ultimi due pareggi con Torino e Fiorentina per evitare anche il possibile soprasso in classifica della squadra di Allegri, a un solo punto dall'Inter.



IL RIENTRO - Intanto l'allenatore può tirare un sospiro di sollievo, perché dopo la negativizzazione di Lautaro Martinez già rientrato in gruppo, da domani anche Marcelo Brozovic tornerà ad allenarsi con i compagni. Nella giornata di oggi il centrocampista croato ha dato risposte positive lavorando sulla corsa, e probabilmente sarà a disposizione per la gara con la Juve. L'Inter quindi ritrova il suo regista che aveva saltato le ultime due partite per un problema al polpaccio. Ancora prudenza invece per Stefan de Vrij, l'olandese si allenerà ancora a parte anche domani e rimane in dubbio per la sfida con la Juventus.