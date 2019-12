. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella storia giovedì 20 febbraio a Razgrad, una settimana prima del ritorno in programma il 27 febbraio a San Siro.- L'Inter ha giocato 5 volte contro squadre bulgare, senza mai perdere: due pareggi per 1-1 (due gol di) e una vittoria per 1-0 (gol di) con ilin semifinale della Coppa dei Campioni del 1967, poi persa 2-1 in finale contro il Celtic a Lisbona; un pareggio per 0-0 e una vittoria per 3-0 con l'(gol die doppietta di) nel primo turno di Coppa Uefa nel 1974.Per il Ludogorets si tratta della terza sfida con club italiani ai sedicesimi di finale in Europa League: nel 2014 ha eliminato la(vittoria per 1-0 all'andata all'Olimpico e 3-3 al ritorno in Bulgaria), invece nel 2018 è stato eliminato dal, vittorioso sia all'andata per 0-3 che al ritorno per 1-0 a San Siro.(4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Forster, Nedyalkov; Anicet, Badji, Marcelinho; Lukoki, Keseru, Wanderson. All. Zhelyazkov. Tra i panchinari c'è l'esperto difensore Cosmin, 35 anni ex Siena.- Il capocannoniere della squadra èstagionali: 6 in Europa e 9 in campionato. Dove il Ludogorets è primo in classifica con 48 punti in 20 giornate (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta) e 5 lughezze di vantaggio sul Levski Sofia.- Dopo aver superato gli islandesi del, i gallesi dele gli sloveni delnei turni preliminari, il Ludogorets si è qualificato come secondo del gruppo H con 8 punti. Frutto delle vittorie nelle prime due giornate contro(5-1) in casa e(3-0) in trasferta e dei due pareggi per 1-1 con le stesse avversarie, intervallati dalle sconfitte contro l'per 1-0 in Bulgaria e 6-0 in Spagna.