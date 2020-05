E' Sandro Tonali il grande obiettivo estivo dell'Inter. Marotta si è convinto, dopo un anno di Serie A, nel quale il centrocampista del Brescia è stato visionato, dimostrando di essere pronto al grande salto, ha deciso di accelerare. In questo periodo di lockdown il responsabile del mercato nerazzurro ha portato avanti i contatti con Giuseppe Bozzo, agente del centrocampista 2000, formulando una prima offerta: contratto di cinque anni da due milioni di euro più bonus a stagione. Otto volte tanto quello che guadagna a Brescia.



PIANO INTER - Il Brescia, appunto, che ora va convinto con la formula giusta. Per il momento Cellino ha detto no alla possibilità di inserire nell'affare delle contropartite, nemmeno Sebastiano Esposito, che l'Inter vorrebbe mandare in provincia per giocare con continuità, senza perdere il controllo del cartellino, con una formula che possa soddisfare anche il Brescia. La richiesta per Tonali continua a essere superiore ai 50 milioni di euro cash, una cifra ritenuta elevata dall'Inter, così come da Milan e Juventus, le altre squadre in corso per il gioiello azzurro, al momento in seconda fila. L'idea nerazzurra è quella di lavorare su un prestito con obbligo di riscatto, per una valutazione totale di circa 40 milioni di euro, bonus compresi, con questo piano, quando sarò noto il futuro del campionato e il destino del Brescia, tornerà alla carica. Con la speranza di strappare il sì di Cellino.