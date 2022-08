Anche oggi Marcelo Brozovic si allenerà a parte per via dell'affaticamento al polpaccio che lo ha tenuto fuori dall'amichevole di Pescara contro il Villarreal. Il centrocampista croato è in via di recupero e lo staff medico è ottimista per la trasferta di Lecce che segnerà l'esordio in campionato, ma qualora Brozovic dovesse avvertire anche solo un minimo fastidio, ecco che tra i titolari ci sarà Kristjan Asllani, che questo pomeriggio giocherà in mezzo al campo nel test amichevole contro il Sant'Angelo Lodigiano. Il calendario è fitto di impegni e Inzaghi per nessun motivo al mondo rischierà il croato con il rischio di perderlo per un periodo più lungo.