La Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Simone Inzaghi, decisivo, con le sue mosse, per la vittoria dell'Inter contro il Milan nella semifinale di andata di Champions League.



“Inzaghi ha azzeccato tutto: scelte e cambi. Dzeko e Mkhitaryan, i goleador, sono stati i migliori. E non a caso. Vero che la Champions League è il giardino del Milan, ma questi due signori contano rispettivamente 75 e 59 presenze in quel giardino. Certe cose contano. L’esperienza non è retorica. Forse l’unica colpa dei nerazzurri è stato il risultato, sproporzionato al dominio espresso, che lascia aperta la corsa per la finale”.