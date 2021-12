L'Inter di Simone Inzaghi ha tante risorse ed è proprio questo l'aspetto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.



“Al di là delle cifre, ben oltre i record, resta la certezza del presente: questa Inter ha trovato una consapevolezza impensabile solo qualche settimana fa. Gioca sul velluto, cammina sulle nuvole, si compiace nell’arrivare in porta col pallone: le combinazioni sono meno meccaniche di una volta ma tremendamente efficaci, tant’è che è arrivata la sesta vittoria consecutiva in campionato. Non sarà certo la disastrata Salernitana il tribunale migliore per stabilire la bontà del nuovo progetto - nonostante un tifo appassionato -, ma è proprio la produzione offensiva il certificato di qualità per Simone. Anzi, l’impressione è che qua e là si possa pure migliorare: Sanchez, titolare e a segno per due gare di fila, dice che c’è vita oltre Lautaro e Dzeko, ma soprattutto l’uomo dei record, Dumfries, può usare sempre meglio la sua forza fisica”.