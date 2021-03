Una quarta punta, che possa completare il reparto.Oltre alla pista 'italiana', con Gervinho del Parma, Pavoletti del Cagliari e Scamacca del Sassuolo (in prestito al Genoa), tutti nomi valutati nell'ultima finestra di mercato,che hanno messo il nome sulla lista e, una volta che sarà risolta la situazione societaria, si siederanno intorno a un tavolo con Conte per scegliere il rinforzo migliore.In scadenza nel 2024 con i Reds,. Al Liverpool ha vissuto momenti fantastici, su tutti il gol nella finale di Champions League del 2019 al Tottenham, ma è da qualche tempo che ha perso la fiducia e la stima di Klopp, chespalmati in 17 presenze (considerando tutte le competizioni). Grande sorpresa di Wilmots al Mondiale 2014, Origi è uscito dal giro del Belgio di Martinez, per tornarci deve cambiare maglia.L'Italia è un Paese che gli piace, ma occhio alla concorrenza. Il Borussia Dortmund ci pensa in caso di addio di Haaland e secondo la stampa tedesca è pronto a presentare un'offerta di 15 milioni di euro per portarlo al Signal Iduna Park.. Origi ora è finito nel dimenticatoio, puntare su di lui potrebbe essere una piacevole sorpresa.