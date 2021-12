Inter-Cagliari è il penultimo incontro della 17esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER – CAGLIARI h. 20.45

MARCHETTI

SCATRAGLI – DELLA CROCE

IV: MINELLI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



PRIMO TEMPO



44' - Rigore per l'Inter: Dumfries arriva a tu per tu con Cragno e sposta il pallone all'ultimo, il portiere del Cagliari in uscita bassa lo travolge. Penalty netto, Marchetti ammonisce Cragno poiché il portiere cerca il pallone.



38' - Veementi proteste dei giocatori del Cagliari, che chiedono l'espulsione di Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter, già ammonito, va in acrobazia in area sarda ma colpisce il difensore Bellanova sul corpo, i rossoblù chiedono il secondo giallo ma l'arbitro Marchetti assegna semplice calcio di punizione.



33' - Ammonito Lautaro per un fallo tattico che ferma la ripartenza del Cagliari.