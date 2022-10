Intervistato da Uefa.com, il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, ha espresso la propria gioia per il gol e per la vittoria in Champions contro il Barcellona.



“Sono veramente felice, penso fosse importante vincere contro il Barcellona perché tutti conoscevano la nostra situazione e abbiamo dimostrato di essere squadra. Posso solo dire grazie ai miei compagni perché abbiamo lavorato duro contro una grande d'Europa che gioca un bel calcio. Era importante vincere e abbiamo meritato lottano fino alla fine”