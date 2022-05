Intervistato da Dazn, il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, ha spiegato come riesce a mantenere il sangue freddo quando si presenta dagli undici metri per calciare un rigore.



Qual è il segreto per gestire una pressione forte come i rigori contro Milan e Juve?

“Il segreto non c’è, ho già calciato tanti rigori fuori dall’Italia, anche in Germania. Sono abituato a farlo. Ho fiducia e so che un calcio di rigore contro squadre forti come Juve o Napoli vale tanto. Ma non devi pensare tanto in quel momento, devi solo crederci”.