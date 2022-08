Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato a Inter Tv prima della sfida allo Spezia: “Sono carico sempre, poi oggi è diverso perché giochiamo a casa con i nostri tifosi che non vedevamo da due mesi. Sono emozionato di vederli, poi siamo tutti carichi e vogliamo vincere la partita. I pericoli dello Spezia? Meritano di essere in Serie A, sono una squadra forte, noi dobbiamo cercare di fare come sempre il nostro lavoro. Come lo scorso anno dobbiamo stare tutti carichi perché i nostri obiettivi sono sempre gli stessi. L'arrivo di Romelu Lukaku porta quattro attaccanti forti, tutti sono uguali. Lukaku dà una mano ma come squadra siamo forti. Le giocate sono sempre le stesse, sicuramente la qualità di gente come Romelu è diversa e va sfruttata".