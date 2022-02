Rispondendo a Sportmediaset per la presentazione di Inter-Liverpool il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu ha parlato anche della situazione campionato e sul sorpasso della sua ex-saquadra, il Milan, in classifica: "Milan a +1? Dico la verità, io non guardo la classifica. Siamo sulla buona strada, eravamo a -7, adesso potenzialmente siamo ancora primi perché abbiamo una partita in meno. Lo abbiamo dimostrato, siamo i migliori in Serie A".