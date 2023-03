Alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato in conferenza stampa.



Che spiegazione si è dato sul calo e come vi siete preparati?

“Non vogliamo parlare della partita scorsa perché è il passato. In Champions abbiamo giocato sempre bene e contro squadre forti. Vogliamo passare il turno, è il nostro obiettivo e pensiamo solo al futuro”.



Partita da testa fredda e cuore caldo, quanto sarà importante il senso di appartenenza?

“Sarà importante per calciatori e club. Sappiamo che domani sarà una partita pesante, conosco l’atmosfera perché ho già giocato qui. I miei compagni sono carichi, li ho visti bene. Dobbiamo dobbiamo mettere in campo tutto il nostro cuore, loro sono pronti già con tutte le loro provocazioni, conosco bene i portoghesi e lo dico con tanto rispetto. Ma sappiamo che sono già pronti”.



L’Inter di quest’anno è così, grandi vittorie e poi cadute. Il problema sembra di gruppo, vi siete parlati per darvi un giro di vite e non sbagliare più?

“Il calcio è così, non si può sempre essere al top. Ma l’Inter ha sempre reagito e lo rifaremo, nel bene e nel male. Ho visto bene i miei compagni e siamo preparati”.



Ti ispiri a Pirlo?

“Questa è una cosa difficile da spiegare, non mi piace parlare di me. Faccio il mio lavoro cercando di dare il meglio”.