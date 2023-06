Il Fulham ha esercitato l'opzione unilaterale per rinnovare il contratto di Tosin Adarabioyo fino al 2024, secondo quanto riportato dalla stampa imnglese. Il rinnovo forzato del centrale classe 1997, osservato speciale dell'Inter (e non solo) per il dopo-Skriniar, non cambia però i piani del diretto interessato, determinato a lasciare i Cottagers già in questa finestra di mercato.