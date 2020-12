Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, parla a Deejay Footbal Club della corsa scudetto: "Molto difficile parlare di una favorita, ma quella che mi ha impressionato di più è stata l'Atalanta: gioca partite da Champions come successo con la Juve, ha una mentalità diversa rispetto alle altre. L'Inter è in un momento solido, ma la seconda migliore è il Napoli che - dopo il ko di mercoledì sera - può fare il ragionamento che feci io dopo una sconfitta a San Siro quando dissi ai miei giocatori che la mia Roma era da scudetto".



IL PIANO B - E poi torna sul Piano B, col quale aveva messo in difficoltà Conte ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions dell'Inter: " Io avevo anche il C e il D, il piano B ce l'hanno tutti. Il lato B è essenziale: senza quello non vai da nessuna parte".