Inter, Carlos Augusto esce per infortunio: le condizioni

Si ferma Carlos Augusto. L'esterno dell'Inter ha accusato un leggero affaticamento al polpaccio destro durante la gara con il Bologna e, per questo motivo, è stato sostituito durante l'intervallo da Dumfries - con lo spostamento di Darmian a sinistra.



STOP - Il brasiliano era in campo per far rifiatare Dimarco in vista della delicata trasferta di Madrid, dove i nerazzurri si giocheranno il passaggio ai quarti di finale di Champions League in casa dell'Atletico. La speranza dell'Inter è che l'ex Monza si sia fermato in tempo, al primo fastidio e non debba dunque stare ai box a lungo. Nelle prossime ore Carlos Augusto si sottoporrà ai test del caso per valutare l'entità del problema fisico patito al Dall'Ara.