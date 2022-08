Addio Inter. Cesare Casadei è pronto a iniziare la sua avventura in Inghilterra, con la maglia del Chelsea, che ieri ha trovato l'accordo con Marotta. Queste le parole dell'ex centrocampista della Primavera rilasciate ai giornalisti prima di prendere il volo per Londra: "Sono emozionato? Sì.”.L'operazione è stata condotta da Michelangelo Minieri, Silvio Pagliari e Paolo Busardò.probabile che durante la prossima stagione militi con la squadra Under 23 dei Blues.