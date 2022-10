Intervenuto alla Bobo tv, l'ex attaccante, Antonio Cassano, parla dell'Inter ed esprime la propria opinione in merito a Simone Inzaghi.



“Gran gol Dybala? No, è Handanovic che si è buttato dentro la palla. Penso che Inzaghi non abbia più la squadra in mano, sta facendo confusione, tra portiere, Acerbi, Bastoni… Caro Inzaghi, grazie, abbiamo rinnovato, ora vai a casa però. Dicevo lo stesso di Allegri e ora lo devo dire di Inzaghi. Sono 2 mesi che si gioca, la squadra cammina, gioca malissimo e l’altro giorno magari prendeva per il c… La miglior partita? Immagina le altre… Vado a prendere o Bielsa o Tuchel, serve una sterzata. L’Inter dopo 8 giornate è a -8 dalla prima”.