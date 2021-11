Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha elogiato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.



"Sbaglio o sulla carta Conte aveva la squadra più forte di Inzaghi? Conte ha fatto due anni facendo un bagno di sangue in Champions, giocando malissimo: Inzaghi invece quest'anno è in linea col campionato ed è andato avanti in Champions meritatamente con un calcio bellissimo e andando a pressare, cosa che Conte non ha mai fatto, si mette solo davanti alla linea di porta.