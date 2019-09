L'Inter procede nel suo cammino da capolista grazie ai nervi saldi e alla grande forza di volontà, ma in futuro, per lottare per obiettivi più prestigiosi, sarà necessario rinforzare il centrocampo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter capolista è questa cosa qui che arriva in vetta strisciando sulle rocce, serve, fino a sbucciarsi le ginocchia. Si trova davanti una Lazio dalla qualità di gioco superiore? La pareggia con l’intelligenza e con la forza di volontà e va oltre. Per i traguardi più ambiziosi le manca ancora qualcosa a centrocampo. Un Milinkovic-Savic, per esempio, che ieri, sostituito, è stato applaudito dal pubblico di San Siro”.