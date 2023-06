Dopo i primi contatti di due settimana fa, con il viaggio di Piero Ausilio a Londra, ci saranno presto nuovi aggiornamenti in merito alla questione Lukaku tra Inter e Chelsea. La prossima settimana, infatti, i due club torneranno a parlarsi e l’Inter manifesterà la volontà di acquistare la punta belga, ma a seguito di un ulteriore anno di prestito. La cifra che i nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto, come vi avevamo raccontato in anteprima, sarà di circa 30 milioni di euro.