Clamoroso a Milano, proprio quando l’affare Brozovic sembrava in via di definizione, la trattativa ha invece subito una brusca frenata. Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore sulla base di un triennale da 20 milioni a stagione più 20 milioni alla firma, l’Al Nassr ha poi cambiato le carte in tavola con l’Inter, modificando quella che era la proposta iniziale al club nerazzurro.



LA NUOVA PROPOSTA AL RIBASSO - Tra Inter e Al Nassr c’era un’intesa sulla base di 23 milioni di euro, ma dopo aver stretto l’accordo con il calciatore, gli arabi hanno giocato al ribasso, presentando una proposta da 15 milioni di euro complessivi, compresi quindi anche di bonus. Mossa che ha spiazzato i dirigenti di viale della Liberazione, che per adesso hanno congelato l’affare. Le trattative proseguiranno. Inoltre, c’è da registrare un rapporto ormai compromesso tra l’Inter e Brozovic, al punto che il calciatore croato pare aver chiesto al club una buonuscita in denaro.