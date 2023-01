L'Inter guarda al mercato dei centrocampisti e, oltre all'idea Roberto Pereyra a parametro zero, ha messo nel mirino anche un ex conoscenza del nostro campionato. Si tratta di Emre Can, centrocampista in scadenza 30 giugno 2024 col Borussia Dortmund e acquistabile a costi contenuti. Lo riporta la stampa tedesca.