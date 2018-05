Il riscatto di Cancelo non è cosa semplice e la Gazzetta dello Sport spiega come l'Inter stia sondando altre vie per non farsi trovare impreparata.



“Il Valencia continua a fare muro: o i 35 milioni per il riscatto, oppure Joao torna qui perché di squadre interessate a lui e disposte a spendere anche di più ci sarebbero. L’Inter farà il possibile, tra gli equilibri finanziari, per tenere Cancelo. Nel caso in cui non ci riuscisse, ecco che Ausilio sta già lavorando per seguire le alternative. Uno è Nelson Semedo del Barcellona che ha lo stesso agente di Cancelo (Jorge Mendes). Non si tratta di un giocatore economico, però i blaugrana potrebbero accettare di imbastire un’operazione alla Rafinha”.