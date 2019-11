L'Inter sorride perché la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Torino lancia tanti messaggi chiari al campionato. Eppure nella schiacciante vittoria ottenuta contro l'ex Walter Mazzarri c'è anche un bel po' di amaro in bocca perché le smorfie di dolore che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Nicolò Barella non lasciano presagire nulla di buono. Conte a fine gara ha di fatto confermato che spera di non perderlo per l'intera stagione, ma il ko del centrocampista italiano forzerà la mano agli uomini mercato nerazzurri per ottenere a gennaio un rinforzo importante nel reparto.



OCCASIONI CHE NON SODDISFANO - L'ad nerazzurro Beppe Marotta ha confermato che al momento non ci sono opportunità di mercato soddisfacenti. Vidal costa troppo, Rakitic non convince Conte e il Manchester United potrebbe rinnovare il contratto di Matic. E allora il colpo il club nerazzurro potrebbe provare a piazzarlo in Serie A dove tanto si può ancora muovere.



DA DE PAUL A KULUSEVSKI - Il giocatore che più piace alla proprietà è quel Dejan Kulusevski di proprietà dell'Atalanta (con cui l'Inter ha un rapporto solidissimo) che sta ben figurando in prestito al Parma anche se ad oggi non ci sono spiragli di trattativa. L'alternativa più credibile, spinta anche dagli agenti del giocatore è quella che porta a Rodrigo De Paul dell'Udinese che però, fresco di rinnovo, potrebbe costare all'Inter cifre fuori mercato. Difficile arrivare a gennaio a Gaetano Castrovilli della Fiorentina e allora l'ultima pista porta al jolly Alessandro Florenzi (che come Asamoah e Candreva può giocare da mezzala), insoddisfatto del suo minutaggio a Roma e pronto a dire addio a gennaio se la situazione non cambierà. L'Inter resta alla finestra e studia il mercato. Ma oggi più che mai un colpo in mezzo al campo è diventato obbligatorio.