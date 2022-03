Un segnale importante per il futuro. Di continuità, di credibilità. L'Inter si tiene i suoi gioielli, dopo aver blindato Bastoni, Lautaro e Barella, Marotta ha rinnovato il contratto di Marcelo Brozovic, che ieri ha firmato fino al 2026, con ingaggio da 6 milioni di euro più bonus a stagione. Quattro giocatori al centro del progetto, che però in termini di ingaggi pesano per 40 milioni lordi complessivi, circa un quarto del monte stipendi attuale, aumento in parte compensato dall’abbassamento delle quote di ammortamento dei vari calciatori.



OBIETTIVO CEDERE - Non sarà però sufficiente, in estate Marotta dovrà vendere. Abbassare il monte stipendi, con gli addii di Sanchez, Vidal e Vecino, è il primo passo, il secondo sarà l'addio di un big, con de Vrij candidato numero uno. Va bene programmare, difendere e valorizzare il patrimonio, ma è altrettanto importante considerare gli equilibri economici. L'Inter ha chiuso il bilancio con una perdita pari a 245,6 milioni, la più alta mai registrata da un club italiano. E ha necessità di fare cassa.