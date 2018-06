Tra i giocatori seguiti dall’Inter per il centrocampo di Spalletti c’è anche William Carvalho dello Sporting. Il portoghese, ora ai Mondiali, potrebbe rescindere col club portoghese per via dell’aggressione a seguito della mancata qualificazione alla Champions e il club nerazzurro è molto interessata al suo cartellino. Secondo il Sun, però, sul centrocampista c’è anche l’interesse dell’Everton. L’allenatore dei Toffees Marco Silva vuole Carvalho e sta provando a spingere per averlo in rosa nella prossima stagione.