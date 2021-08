Da una parte il campo, dall'altra il mercato. In occasione dell'amichevole di ieri contro la Dinamo Kiev, i dirigenti dell'Inter hanno avuto anche un contatto per Duvan Zapata. Sulle tribune del Brianteo di Monza infatti c'era anche il ds dell'Atalanta Giovanni Sartori, col quale hanno parlato per capire se ci sono margini per una trattativa.