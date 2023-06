Dopo otto anni di Lazio. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza nel 2024, per evitare di perderlo a zero a giugno prossimo Claudio Lotito dovrà abbassare - e non di poco - la valutazione del giocatore. Scordiamoci quegli 80 milioni che chiedeva qualche anno fa, oggi probabilmente i biancocelesti sarebbero pronti a trattare di fronte a un'offerta di circa 30 milioni. Meno della metà.- E i club interessati non mancano, la Lazio è in attesa di proposte concrete per ora mai arrivate. Il prezzo di saldo attira anche le società italiane: Milinkovic è sempre stato un pallino della Juve, Inzaghi lo riabbraccerebbe volentieri in nerazzurro dopo le stagioni insieme nella capitale.. Al momento i nerazzurri hanno altre priorità perché devono sistemare difesa e attacco, ma se in estate dovesse nascere un'occasione per prendere Milinkovic a condizioni favorevoli non vogliono farsi trovare impreparati. Nella rosa di Inzaghi il suo eventuale arrivo potrebbe essere legato alla possibile partenza di Brozovic, con Calhanoglu spostato definitivamente in mezzo.- Occhio anche la pista estera: la Premier League è da sempre attenta al futuro del centrocampista serbo, il Manchester United è stato l'unico club davvero vicino a Milinkovic, nel 2019, quando poi virò su Bruno Ferandes.Il patto verbale era stato stipulato con Igli Tare che nel frattempo è andato via, ma stavolta la Lazio sta valutando davvero la cessione di Milinkovic. E l'Inter si è già mossa.