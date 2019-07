L'Inter non molla Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro della Fiorentina, cresciuto nel vivaio nerazzurro, è il primo obiettivo di Piero Ausilio per l'out mancino: come scrive fcinternews.it, c'è stato un nuovo contatto, oggi, tra la società meneghina e l'agente del classe '92, Mario Giuffredi. Prima andranno sistemate le cessioni, poi si farà un tentativo con la Viola.