Tra i punti fermi di Simone Inzaghi c’era Christian, ma dopo l’arresto cardiaco e il successivo impianto di un ICD (defibrillatore cardiaco sottocutaneo),. A questo punto i nerazzurri hanno l’obbligo e il dovere di iniziare a pensare a una valida alternativa, ma senza soldi in cassa bisogna fare di necessità virtù e alloraTra questi c’è sicuramente Hakan Calhanoglu, che da tempo fatica a trovare l’accordo per il rinnovo con il Milan.e risanare non sarà semplice, anche se fino alla scorsa settimana il ds rossonero ha provato ad ammorbidire la visione del calciatore con un lavoro di diplomazia. La telefonata di Maldini non ha però districato la matassa e, competizione che però non sta affrontando nel migliore dei modi, a giudicare dalle prestazioni poco convincenti.L’Inter è alla finestra e bisogna registrare il contatto avvenuto con l’entourage del calciatore proprio in questi giorni. Calhanoglu potrebbe essere per i nerazzurri un’occasione da cogliere al volo, maa stagione per mettere la propria firma sul rinnovo. Somma ritenuta eccessiva, il Milan si è finora spinto fino a 4 milioni, mentre l’Inter potrebbe essere disposta ad andare poco oltre. Sarà importante capire quanto l’attuale frattura tra Calhanoglu e il Milan sia sanabile o meno